Vettel: "In Cina sarà diverso, pista esigente"

Conferenza stampa dei piloti in vista del Go di Cina. Grande protagonista Vettel, reduce dal successo in Australia: "La vittoria all’esordio ha significato molto per tutto l’ambiente, anche per me ovviamente. E’ stata una giornata speciale. Tutti molto contenti ma motivati a fare ancora meglio".



Si parla già di stagione trionfale: "Lo scorso anno non è stato poi così negativo come sento dire adesso. Certo, abbiamo vinto subito in questa stagione ma abbiamo disputato solo una gara". Ora una nuova sfida: "Qui in Cina sarà completamente diverso rispetto all’Australia. Questo è un Gp ricco di sorprese. E’ una pista esigente per le macchine, le gomme e anche per i piloti".



Verstappen, pilota Red Bull, guarda avanti: "Più vicini alla Ferrari qui in Cina? Non so, lo scopriremo. Per ora il divario con le migliori è piuttosto grande ma spero di ridurlo con il passare del tempo e con i vari aggiornamenti".