Lewis Hamilton getta il suo guanto di sfida in vista della Cina: "Speriamo non si decida tutto con la strategia, superando nei pit-stop, voglio battagliare anche in pista, vivo per questo".



"Il mio tipo di competizione preferita sono i go-kart, sono ancora di gran lunga le gare migliori perchè sono sempre ruota a ruota dall'inizio alla fine - sottolinea il pilota della Mercedes - Sono cresciuto così e vivo ogni giorno in F1 sperando che arrivi il momento in cui potrò fare queste battaglie anche qui. Ce n'è stata una fantastica fra me e Rosberg in Bahrain nel 2014 e muoio dalla voglia di farne una così con Vettel. Sarebbe fantastico, è un 4 volte campione del mondo, uno dei piloti migliori della sua generazione, credo che anche i tifosi non vedono l'ora di vedere una battaglia fra di noi".