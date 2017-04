Prime libere al Gp di Cina nel segno del maltempo. La sessione è stata chiusa in anticipo per le avverse condizioni climatiche (problemi visibilità per elicottero medico). In pista il più veloce è stato Verstappen che, sul bagnato, ha fatto registrare il miglior tempo: 1'50"491 (quattro giri completati).



Alle sue spalle Massa su Williams. Nessun giro per Ferrari e Mercedes con Hamilton che è apparso visibilmente irritato per anon aver provato la monoposto. In pista, invece, Giovinazzi, che ha completato quattro giri, con il 14° tempo in classifica.



I migliori cinque tempi delle prime libere:

1 - Verstappen (Red Bull) - 1'50"491

2 - Massa (Williams) - 1'52"086

3 - Stroll (Williams) - 1'52"507

4 - Sainz (Toro Rosso) - 1'52"840

5 - Grosjean (Haas) - 1'53"039