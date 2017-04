Niente seconda sessione di prove libere sulla pista del Gp di Cina. Il problema? L'elicottero medico non poteva volare, a causa del maltempo che regna attorno al circuito. Da qui la decisione di non far svolgere le seconde libere.



Restano buoni i tempi della prima sessione (durata pochi minuti, dominio di Verstappen). Nessun giro in pista, quindi, per Ferrari e Mercedes che saranno costretti a "testare" le proprio monoposte direttamente nello slot delle qualifiche del sabato.



Poco soddisfatti i piloti: "Non abbiamo imparato nulla, c'è frustrazione per questo soprattutto ma cercheremo di fare un buon lavoro nella giornata di sabato. Dobbiamo prendere delle decisioni. Se dovesse piovere, probabilmente potremmo avere un vantaggio", le parole di Ricciardo, pilota Red Bull.