Alonso lascia perdere la F1: niente Montecarlo

Il pilota della McLaren Fernando Alonso parteciperà alla 500 miglia di Indianapolis, in programma domenica 28 maggio, e non sarà quindi al via del Gp di Montecarlo che si disputerà nella stessa giornata.



Lo ha annunciato la stessa scuderia inglese su Twitter: "La McLaren torna a Indianapolis con la Honda e Andretti Autosport. Al volante ci sarà Fernando Alonso". La McLaren nei prossimi giorni annuncerà il nome del pilota che sostituirà il 35enne spagnolo a Montecarlo.



"Sono davvero felice di poter cogliere l’opportunità di essere al via della 500 miglia di Indianapolis con McLaren, Honda e Andretti Autosport è una delle gare più famose al mondo nel panorama del Motorsport, paragonabile solo alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco", le parole dell'asturiano, che dopo le continue delusioni in F1 proverà a conquistare la Triple Crown, vincere Monaco, la 500 miglia di Indy e la 24 Ore di Le Mans.



"Nel Principato sono salito due volte sul gradino più alto del podio, e una delle mie ambizioni è quella di vincere la Triple Crown che nella storia del motorsport è stata conquistata solo da Graham Hill. È una sfida difficile ma affascinante, e sono pronto ad affrontarla. Non so ancora quando correrò a Le Mans, ma un giorno ho intenzione di esserci. Ho solo 35 anni, e il tempo non mi manca".