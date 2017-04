Devastante incidente per Billy Monger durante una gara di F4 in Inghilterra, a Donington. Il giovanissimo pilota (17 anni) della JHR Developments durante una serie di sorpassi si è schiantato a tutta velocità contro una monoposto che lo precedeva.Lo scontro, documentato dalla camera car, è stato violentissimo: per estrarre Monger dalla sua vettura, praticamente aperta a metà dall'impatto, ci è voluta oltre un'ora. Il pilota è stato anche sedato per il forte dolore alle gambe, che avrebbero subito delle fratture.L'altro pilota, Patrik Pasma, ha dovuto essere soccorso nell’infermeria del circuito ma è apparso subito cosciente e in grado di parlare.La famiglia di Monger, interpellata dai tabloid, ha così descritto lo schianto: "Il nostro peggior incubo".