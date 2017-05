Hamilton trionfa, ruota a ruota epico con Vettel

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna e conquista la 55esima vittoria in carriera. Un successo tra i più sofferti per l'anglocaraibico, protagonista di uno spettacolare duello con il ferrarista Sebastian Vettel, secondo ma ancora leader della classifica iridata.



Terzo posto per Ricciardo, poi Perez, Ocon e Hulkenberg. Ritirati Bottas e Raikkonen.



Partenza spettacolare di Vettel, che brucia Hamilton in avvio prendendo la testa della corsa. Alle loro spalle Raikkonen sbatte contro Verstappen ed è costretto al ritiro.



Dopo il primo giro di pit stop, Vettel è nettamente davanti ad Hamilton ma perde tempo con Bottas, che non ancora rientrato ai box è al comando e intralcia il tedesco. Al 24esimo giro il ferrarista piazza un sorpasso straordinario sul finlandese, ma il vantaggio dall'anglocaraibico è ridotto a soli 4 secondi.



La resa dei conti arriva dopo la seconda sosta: Vettel dopo un ruota a ruota straordinario resiste al pilota Mercedes, che però al 44esimo giro lo sorpassa imperiosamente sul rettilineo.



Il campione del mondo con un uso sapiente delle gomme soft mantiene un vantaggio rassicurante e resta al comando, mentre il tedesco, rallentato anche dai doppiati, è costretto ad accontentarsi del secondo posto.