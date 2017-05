Monaco, pauroso incidente per Wehrlein

Brutto incidente per Wehrlein durante il Gran Premio del Monaco.La Sauber del tedesco si è ribaltata sul guard rail subito prima del tunnel dopo un contatto con Button, che nel tentativo di infilarlo ha travolto la monoposto del pilota che aveva davanti.Nessun problema per Wehrlein, che è rimasto però bloccato per alcuni minuti in posizione verticale. Subito in pista la Safety Car.