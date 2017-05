Indianapolis, maledizione Honda per Alonso: ritirato

Si è chiusa a 21 giri dalla fine l'avventura di Fernando Alonso alla 500 miglia di Indianapolis.Lo spagnolo, partito dalla quinta posizione e capace in due occasioni di portarsi anche al comando della gara, è stato costretto al ritiro mentre era settimo per la rottura del motore Honda della sua McLaren numero 29, messa a disposizione dell'Andretti Autosport Team fondato da Michael Andretti, figlio del grande Mario e compagno di squadra di Senna proprio in McLaren nel '93."Ho sentito il grippaggio del motore e capito che non c'era nulla da fare. Peccato, avremmo meritato di finire la corsa. Ho sperimentato solo in gara i giri di ingresso e rientro, ma è stata una bella esperienza, divertente. L'essere stato in testa alla gara e l'aver potuto combattere per la vittoria sono state una bella sorpresa. Tornare? Mi piacerebbe: se accadrà, adesso saprò cosa aspettarmi", le sue parole dopo la gara.A conquistare la vittoria, Takuma Sato sulla Dallara Honda del team Andretti.