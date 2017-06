F1, Sainz al posto di Alonso?

Alonso è sempre più stanco di fare da comparsa in Formula 1. La McLaren non decolla e l'ex ferrarista pare aver perso la pazienza. Da non escludere, se la situazione non cambierà, un suo addio a fine stagione, magari per dedicarsi al mondo Indy.Dovesse lasciare Alonso, Sainz, 22 anni, attualmente alla Toro Rosso, sarebbe in pole position per prendere il posto di Alonso alla McLaren. In teoria, nella prossima stagione, potrebbe esserci un altro volate libero, quello della Mercedes di Hamilton