Kubica torna davvero in pista in F1

Buone notizie per Robert Kubica che tornerà a guidare una monoposto di Formula 1.



E' ufficiale, il pilota polacco parteciperà infatti alla guida della Renault ai test in Ungheria in programma martedì e mercoledì prossimi, subito dopo il weekend di Budapest.



Kubica, 32 anni, aveva lasciato il circus dopo il terribile incidente del febbraio 2011, quando riportò fratture agli arti nel corso del Rally di Andorra.



"I primi due giorni di test hanno permesso sia a Robert che a noi di raccogliere una grande quantità di informazioni - ha detto il boss della Renault, Cyril Abiteboul -. Le successive prove con la RS17 all'Hungaroring ci permetteranno di ottenere dati precisi e dettagliati sulla macchina attuale. Dopo questo test, analizzeremo con cura le informazioni complessive per determinare secondo quali condizioni sarebbe possibile per Robert tornare alle competizioni ufficiali negli anni a seguire".