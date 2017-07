Vettel non ha alcun dubbio per il futuro

Sebastian Vettel non ha dubbi: "Non vedo perchè non dovrei firmare il contratto di rinnovo con la Ferrari"."Non credo che ci sia un ritardo nella forma, solomente stiamo lavorando molto sodo sulla macchina e quindi abbiamo altro da fare", ha spiegato il pilota tedesco."In estate con paio di settimane di vacanza ci sarà più tempo, ma per il momento siamo concentrati sul lavoro sulla macchina. certo non sono io che disegno e progetto i pezzi ma devo dare i feedback alla squadra, mentre per firmare in pezzo di carta non ci vuole molto tempo. Non credo che ci sia nessuna fretta, non credo che nemmeno il team abbia fretta, ho visto il contratto e credo che non ci sia nessun problema".