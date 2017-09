Felipe Massa scalda Monza

L'ultima tappa europea del Mondiale di Formula 1 2017 rischia di essere condizionata dalla pioggia. Dopo un'estate di siccità, in Italia è arrivato il maltempo che a Monza, oltre che avere messo a rischio il corretto svolgimento delle prove ufficiali, ha condizionato le sessioni delle libere, compresa l'ultima, quella di sabato mattina.Così mentre Ferrari e Mercedes non hanno voluto correre rischi, appena sette sono stati i piloti che hanno scelto di effettuare giri cronometrati. Bene le Williams, che hanno chiuso ai primi due posti con Felipe Massa, al possibile ultimo Gp d'Italia della carriera e capace di far scaldare i cuori dei tanti ferraristi sulle tribune (1:40:660 il tempo del brasiliano), e di Lance Stroll.A seguire le Renault di Hulkenberg e Palmer inframmezzate dalla Toro Rosso di Carlos Sainz. Quindi la Sauber di Ericsson e l'altra Toro Rosso di Daniel Kvyat.