Disastro Ferrari, fuori Vettel e Raikkonen

Poteva essere un weekend trionfale, è stato un disastro per la Ferrari.



Alla partenza del Gp di Singapore, Vettel e Raikkonen sono stati protagonisti di un incidente che li ha costretti al ritiro.



Il finlandese, scattato alla grande, ha provato a superare Verstappen all'interno, sfiorando il muretto box, ma si è toccato con il pilota della Red Bull e ha perso il controllo della sua Ferrari. Raikkonen ha finito poi col centrare anche l'incolpevole Vettel, che stava impostando la prima curva.



Il tedesco ha cercato di proseguire ma si è dovuto arrendere mentre Hamilton si è preso comodamente la testa della corsa.





«Non so se Max non mi ha visto o meno: bisognerebbe chiederlo a lui. Sono cose che capitano, anche se abbiamo pagato un prezzo troppo salato. E’ un vero peccato che sia finita così, avevo fatto bene i primi 100 metri. Incidente di gara? Vediamo cosa diranno i commissari, anche se non cambierà più nulla a questo punto». Lo ha detto il ferrarista Kimi Raikkonen, commentando a Sky l’incidente in cui è stato coinvolto con Verstappen e Vettel. Anche per il finlandese la gara è finita subito dopo il via