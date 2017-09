Kvyat silurato dalla Toro Rosso

La Toro Rosso ha comunicato che il 21enne francese Pierre Gasly sostituirà Daniil Kvyat per le ultime gare del Mondiale di Formula 1.La decisione arriva a sorpresa, a pochi giorni dal Gran Premio della Malesia."Vorrei ringraziare tutti coloro - dichiara emozionato Gasly - che hanno fatto in modo che avessi questa grande opportunità per la mia carriera, in particolar modo Red Bull, il dr. Helmut Marko e la Scuderia Toro Rosso... questa è una grande occasione per me. Mi sento pronto, al meglio delle mie possibilità, come lo sono sempre stato quest'anno, nel mio ruolo di terzo pilota in Red Bull Racing. Farò il massimo, insieme alla Scuderia Toro Rosso, nei prossimi Gran Premi".Questa la motivazione del team principal Franz Tost: "La Scuderia Toro Rosso è stata fondata da Red Bull per portare in Formula 1 i talenti del Junior Programme ed è quello che faremo dando a Pierre la sua chance. In casa Red Bull adesso è arrivato il suo turno: ha dimostrato di meritare questa occasione, vincendo il titolo 2016 della GP2 Series e mostrandosi competitivo anche nel campionato Super Formula, in Giappone. Ha davvero una concreta opportunità di vincere il titolo, in quanto si trova a solo mezzo punto alle spalle del leader. Questo cambio ci offre l'opportunità di prendere una decisione più ponderata in merito alla formazione di piloti per il 2018. Per una serie di motivi, alcuni di questi tecnici, altri invece dovuti a suoi errori, Daniil Kvyat non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale quest'anno; per questo lascerà il volante per le prossime gare. Questo ci darà l'opportunità di valutare Pierre durante un vero e proprio fine settimana di gara".