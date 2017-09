Vettel: "Ferrari, voltiamo pagina"

"Non credo ci sia molto da dire, domenica nessuno di noi tre era contento, ma ora bisogna voltare pagina".



Sebastian Vettel vuole mettersi alle spalle l'ultimo Gran Premio e riscattarsi in Malesia, anche perchè il vantaggio accumulato da Hamilton non lascia spazio ad altro. "Non penso che dobbiamo affidarci a eventuali problemi della Mercedes - spiega il tedesco della Ferrari in conferenza stampa -, ci sono ancora tante gare, abbiamo una macchina forte e non voglio star lì a pensare a quanti punti abbiamo perso e a quanti bisogna recuperarne. Se potessi scegliere vorrei essere davanti in classifica, invece siamo indietro, ma non cambia il modo in cui affronteremo le ultime sei gare".