Gina Maria, figlia ventenne di Michael Schumacher, in un commovente post su Instagram ha rotto il silenzio della famiglia sulle condizioni del sette volte campione del mondo dopo il tragico incidente di Meribel del 29 dicembre 2013."C'è solo una felicità in questa vita, amare ed essere amati", ha scritto la ragazza, aggiungendo i tag "continua a combattere" e "team Michael".Il messaggio, arrivato a cinque anni esatti dall'ultimo Gran Premio corso dal pilota tedesco in Formula 1, ha subito ricevuto il supporto di migliaia di tifosi, in apprensione per lo stato di salute dell'ex fuoriclasse ferrarista.