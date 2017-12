Marchionne: "Ferrari via dalla F1? Minaccia seria"

Sergio Marchionne ha parlato anche della Ferrari e del futuro della Formula 1 a margine della presentazione dell'Alfa Romeo Sauber."Il dialogo con Liberty Media è cominciato e continua a evolversi. Abbiamo tempo fino al 2020 per trovare una soluzione che sia di beneficio alla Ferrari. La minaccia di far uscire la Ferrari dalla F1 è seria. L'accordo di Alfa Romeo con Sauber scade nel 2020-2021, quando Ferrari potrebbe uscire. Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare".In futuro la Maserati potrebbe entrare in Formula E: "Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione", ha detto l'amministratore delegato di Fca ai giornalisti.