L'Alfa Romeo batte sul tempo la Ferrari

L'Alfa Romeo Sauber batte sul tempo la Ferrari.Non si tratta, però, di una sessione di prove in pista, bensì del momento in cui la nuova monoposto griffata Biscione sarà svelata al mondo. Il team di stanza a Hinwil ha infatti annunciato la presentazione della nuova C37 per il 20 febbraio, due giorni prima rispetto alla data scelta dalla Ferrari.La presentazione avverrà sul web, una scelta condivisa da molti team negli ultimi anni. Il team svizzero, reduce da una stagione molto complicata, è al primo anno di partnership con l'Alfa, un progetto fortemente voluto da Sergio Marchionne.I piloti saranno il confermato Marcus Ericsson e il debuttante Charles Leclerc, mentre il terzo pilota sarà l'italiano Antonio Giovinazzi.