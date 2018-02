Jean Alesi, ex pilota di Ferrari, Tyrrell, Benetton, Sauber, Prost e Jordan, ha parlato del prossimo campionato del mondo di Formula 1 e in particolare delle ambizioni della ‘Rossa’. Lo ha fatto in occasione del lancio del nuovo navigatore Coyote, azienda di cui il francese di origine siciliana è testimonial. "La Ferrari ha lottato per tutto lo scorso campionato. E’ stata protagonista in tutte le gare e lo sarà anche quest’anno. Certo, con una Mercedes così sarà una lotta difficile" ha detto.Il ritorno dell’Alfa Romeo ha emozionato Alesi. "Quando ho sentito l’annuncio sono stato estremamente felice, Enzo Ferrari ha iniziato da lì, stiamo parlando di un marchio veramente storico" ha poi evidenziato.