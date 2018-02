E' nata la nuova Ferrari. Si chiama SF71H. "Ogni singolo dettaglio conta" ha evidenziato Sebastian Vettel nel giorno della presentazione andata in scena a Maranello. Il tedesco, secondo l'anno scorso nel Mondiale con 5 vittorie, alle spalle di Lewis Hamilton, e Kimi Raikkonen cercheranno riportare in Italia il titolo piloti che manca dal 2007.



"Non voglio parlare di emozione, voglio parlare dei ragazzi che hanno costruito questa macchina pezzo per pezzo in termini di efficienza, aerodinamica. Questo lavoro rende questa Ferrari diversa da tutte le altre, una macchina prodotta in Italia a Maranello. Questo è il feeling più importante", ha dichiarato il Team Principal Maurizio Arrivabene.





Le foto della nuova Ferrari