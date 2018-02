Test, Ricciardo davanti a Mercedes e Ferrari

A Barcellona, sul circuito del Montmelò, in pista tutte le scuderie di Formula 1 per le prime tornate sulle nuovissime monoposto. Si aspettavano nei test le prestazioni delle due rivali della scorsa stagione, Mercedes e Ferrari, spunta invece la Red Bull, che piazza il miglior tempo di giornata con Daniel Ricciardo. L'australiano del team austriaco centra il crono di 1'20"179 con gomma media, registrando anche il record di giri e mettendo in fila la Mercedes di Valtteri Bottas (1'20"349 con gomma media) e la Ferrari di Kimi Raikkonen, 1'20"506 su gomma soft (80 giri per la monoposto di Maranello).



Questi i tempi della prima giornata di test a Montmeló:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:20.179 (103 giri)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:20.349 (58)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:20.506 (80)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:20.547 (73)

Fernando Alonso (SPA/McLaren-Renault) 1:21.339 (48)

Carlos Sainz (SPA-Renault) 1'22"168 (26)

Lewis Hamilton (GB-Mercedes) 1'22"327 (25)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:22.371 (93)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:22.452 (46)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.578 (55)

Marcus Ericsson (SVE/Sauber-Ferrari) 1:23.408 (63)

Nikita Mazepin (RUS/Force India-Mercedes) 1:25.628 (22)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1'44"148 (26)