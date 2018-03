Montmelò, Vettel mette in fila tutti

A due settimane dal via del Mondiale 2018, che comincerà dall’Australia domenica 25 marzo, la 'lepre' sembra la Ferrari. È ancora presto per cantare vittoria per i tifosi della Rossa, la Mercedes resta la scuderia da battere, ma la seconda sessione di test al Montmelò si è inaugurata con il miglior tempo ottenuto da Sebastian Vettel, con il tempo di 1:20.396, ottenuto di primo mattino con la gomma medium.Poi la Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, a quattro decimi da Vettel. A seguire Gasly, Magnussen, Hulkenberg, Sainz, Sirotkin, Perez, Ericsson, Vandoorne e Stroll.Male le McLaren, protagoniste della prima sessione di test: per Alonso e Vandoorne doppia bandiera rossa e appena 38 giri all’attivo, contro gli oltre 100 messi insieme da Vettel e dalle Mercedes.I test proseguiranno fino a venerdì 9.