Il manifesto intollerabile

«La tua guerra ora». Questa la scritta, ritenuta intollerabile dai cittadini, che campeggiava ieri mattina in uno striscione di parecchi metri e su numerosi manifesti affissi la notte scorsa in diversi punti del paese, in particolare lungo il muro di via Solferino e in via Nazionale, a pochi metri dall’istituto Gadda. Il blitz sarebbe attribuibile al gruppo Blocco studentesco, legato al movimento Casa Pound, come sembra confermare il logo-firma sui manifesti, un fulmine cerchiato, già apparso in altre città, sempre in vicinanza delle scuole. Non casuale la scelta del giorno, 27 gennaio, Giornata della Memoria, per esporre queste scritte che richiamano ad un progetto politico che celebra il nazionalismo ed il periodo fascista. Per questo motivo i manifesti sono stati rimossi dal comune. «Un segno di inciviltà - conferma il sindaco Emanuela Grenti - e ignoranza, un modo omertoso, irregolare, per esprimere le proprie idee: una volontà di seminare sentimenti di odio e rabbia che non è accettabile».