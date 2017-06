L'auto prende fuoco in galleria, anziana salvata da due giovani a Citerna

Momenti di paura, nel pomeriggio non lontano da Citerna, lungo la Fondovalle che porta a Stazione Bocchetto, nella galleria a ridosso sul Taro, per un incidente. Per ragioni ancora da stabilire, un'auto guidata da una donna anziana è andata prima a sbattere contro la parete della galleria e poi ha preso fuoco. Provvidenziale l'intervento di una coppia di giovani che ha soccorso la donna, estraendola dalla vettura e accompatgnandola fuori dalla galleria prima che l'auto prendesse fuoco e si alzasse una densa colonna di fumo. E' intervenuto il 118 con un'automedica e un'ambulanza. La donna ha riportato ferite leggere, ma è stata ugualmente trasportata al Maggiore. Sul posto anche i vigili del fuoco. Galleria e Fondovalle sono state chiuse.