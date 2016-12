Dal nido al cielo: il primo volodi due aquilotti

Dal nido al cielo: è il grande «salto nel blu» che spetta a chi, di quel mondo d’aria, correnti e cime, dovrà diventare regina. Sono due le coppie di aquila presenti nel Parmense: una arcinota, a Riana di Monchio, l’altra in Valtaro. La buona notizia è che entrambi i loro aquilotti quest’anno hanno spiccato il volo. Anche di questo si è parlato a Corte di Giarola, nell’ambito della mattinata dedicata al primo convegno «Aquila Italia», organizzato dalla Lipu e dal Gruppo aquila Appennino settentrionale (Gaas) in collaborazione con i Parchi del Ducato per fare il punto sul rapace nel nostro Paese e porre le basi di un pacchetto di conoscenze condiviso e importantissimo. Che prende le mosse dal nostro territorio. Esperti provenienti dalle diverse regioni hanno confrontato dati e portato esempi: tra le curiosità emerse tra una relazione e l’altra, anche il fatto che si indaghi per accertare le presenza di una terza coppia «parmense» in alta Valtaro. Allargando il raggio di azione a tutto l’Appennino settentrionale, esistono 33 coppie di aquila reale come spiega Ubaldo Ricci, coordinatore del Gaas, che parla «di nove nuove coppie dal 2009 in poi». Se si restringe il campo al solo Appennino Tosco Emiliano «le coppie sono dieci e nidificano soprattutto sul versante tirrenico», precisa. Non mancano le eccezioni: come quella di Riana, appunto, dove ha fatto il nido una delle due coppie che hanno trovato casa nel Parmense. L’altra, quella in Valtaro, rientra nella «circoscrizione» Appennino Ligure, ma è a tutti gli effetti «nostrana». «Ed entrambe quest’anno hanno avuto aquilotti che si sono involati», conferma Mario Pedrelli, della giunta nazionale Lipu, nonché organizzatore e coordinatore del convegno che ha dato spazio anche alle immagini con la proiezione delle foto di Michele Mendi. Tornando agli esemplari adulti, tanto Pedrelli quanto Ricci non escludono che il futuro possa riservare interessanti novità: «E’ da indagare la presenza di un’ulteriore coppia in alta Valtaro», dicono. Venendo ai pericoli principali per questi animali, Ricci ricorda «l’eolico se esteso a tappeto, le reti elettriche non aggiornate, il turismo di massa e l’escursionismo poco responsabile. Per quanto riguarda la caccia, direi che ormai si tratta di un problema marginale». All’incontro, definito eccezionale per il numero di esperti coinvolti, anche due antesignani degli studi sull’aquila reale (hanno iniziato nel ‘72), ossia i coniugi Paolo e Laura Fasce che hanno fatto il punto sulla riproduzione 2016 nelle Alpi occidentali: «Per quanto riguarda queste zone si può dire che ormai da un certo numero di anni l’aquila non è più a rischio estinzione ma semmai in espansione grazie a una maggiore conoscenza e alla creazione di aree protette che ne preservano le risorse alimentari», sottolinea la studiosa a margine del convegno. Anche lei parla dei pericoli in cui può incorrere il rapace, includendo le attività ludiche dell’uomo come l’arrampicata e lo stesso escursionismo: «Certo, un conto è se il disturbo è occasionale e non voluto: a quel punto, una volta che ti sei accorto che lì vicino c’è un nido, ti alzi e te ne vai». Stesso discorso (anzi, peggio ancora, osserva Laura) per quei fotografi che si appostano senza la giusta conoscenza dell’animale e che possono compromettere la cura dei piccoli, perché la presenza dell’uomo ostacola il rientro della mamma al nido. Ma per chi la osserva da così tanto tempo, come è davvero l’aquila? L’esperta non ha dubbi: «Solitamente è vista come un animale feroce invece ha un senso materno incredibile». Hanno portato i propri saluti anche Cristina Merusi, del Comitato esecutivo dei Parchi del Ducato per il Comune di Sala e il comandante della Forestale Pierluigi Fedele.