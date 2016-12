Foto dai paesi: vince Mezzani

Una barca vuota attraccata nel porto fluviale di Mezzani, avvolto nella nebbia. Sono ore di attesa... perché sta per arrivare la piena del Po. E' ciò che «racconta» la foto della lettrice Laura, che vince il concorso «Fotografa il tuo paese». Laura vince un mese di consultazione gratuita degli articoli a pagamento contrassegnati con Gweb+. Il concorso era dedicato alle foto dei lettori arrivate da tutta la provincia: tutte le foto pubblicate sono su www.gazzettadiparma.it, nella sezione Gazzareporter. Le iniziative dedicate agli scatti dei lettori però non finiscono qui: da oggi lanciamo i concorsi «Fotografa il tuo Natale» e «Le foto della tua vacanza», dedicato all'intero periodo delle feste natalizie. Confermato il premio: un abbonamento mensile a Gweb+. Il vincitore sarà contattato via e-mail dalla Gazzetta di Parma. Per inviarci foto e video è facile: basta scaricare l'app Gazzareporter, disponibile su App Store e Google Play.

