Greta Guidotti racconta le cicatrici del corpo e dell'anima

Le sue foto raccontano il dolore e i segni che lascia, sul corpo e nell'anima. Non sono "solo" fotografie: sono il risultato di un percorso di conoscenza tra l'artista e le persone ritratte e una riflessione profonda sul dolore nella vita di ognuno. La fotografa Greta Guidotti porta "Paesaggi sul dolore" a Fotografia Europea: quattro scatti che saranno esposti nel cortile di Palazzo Zoboli in via Roma a Reggio, una branca del circuito Off della rassegna che sarà inaugurata il 5, 6 e 7 maggio.

Nello stesso spazio espositivo ci saranno Ilaria Marchione, Veronica Barbato e Studio Pace 10.

Il progetto fotografico è iniziato nel 2015 mentre stava lavorando a "Madre Terra". "Stavo cercando particolari comuni fra gli elementi naturali e il corpo, in particolari specifici come cicatrici sul derma e segni sulla corteccia", spiega Greta Guidotti alla Gazzetta di Parma. La fotografa ha conosciuto Martina, una 30enne che aveva una cicatrice lasciata da un intervento e ha accettato di "raccontare" la sua esperienza attraverso le foto. Da qui è nato un progetto artistico a sé: "Ho aperto il progetto a persone che non conoscevo - continua Greta Guidotti -. Ho trovato quattro persone (oltre a Martina, Mary, Gabino e Flavia, ndr): mi hanno raccontato la loro storia privata (si parla di segni lasciati da interventi o patologie, ndr), ho dovuto incontrarle, conoscerle e cercare un rapporto personale. E' stato impegnativo anche per me: guardando nella vita degli altri, ti trovi di fronte anche al tuo dolore. Sono nati dei bellissimi rapporti con loro. Farsi fotografare è una sorta di riscatto per loro, una 'rivincita' sul dolore. E' un progetto fotografcio ma è diventato un intreccio di vite, con tanti scambi ed emozioni".

A Palazzo Zoboli si troveranno quattro foto più grandi, a colori - una per ogni protagonista del progetto - e dei piccoli storyboard in bianco e nero. Ilaria Marchione presenterà "Stanze vuote (quadri e frammenti di memoria)", Veronica Barbato proporrà "Passato, Presente, Sognare", mentre Studio Pace 10 porta "Album, ricordi in conserva".

"Paesaggi sul dolore" non si limita a questa mostra, comunque in un contesto importante come Fotografia Europea. Il progetto, basato su molti più scatti; ci saranno anche dei testi che le accompagneranno e, in futuro, magari una mostra ad hoc.

Orari:

5 maggio, h 19-23 (vernissage alle 21 con il concerto gitano di Scion e Scian)

6 maggio, h 11-23 (alle 18,30 concerto acustico di Fede 'n 'Marlen in collaborazione con "Sottotetto Live")

7 maggio, h 11-20 (alle 18 performance di Tamburi del Crostolo)

Sabato 13 e domenica 14 maggio, h 11-20

"Il dolore scuce e ripiega. Solca di segni, rincara di onde, tagli e cuciture la cute e l'anima. Ha languidi occhi con lunghe ciglia simili a piaghe. Il dolore avvolge e rilascia, su nuove sponde, da dove assistere a quello che eravamo, prima di essere vivi. " Greta Guidotti

