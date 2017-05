La Rinascente icona di stili: gli "objets trouvés" dello Csac

Un’icona degli anni del boom, tra stile e voglia di progresso, il «grande magazzino», in particolare un committente d’eccezione, la Rinascente, è al centro della mostra allestita, fino al 30 ottobre, negli spazi di diverse sezioni della Chiesa e della Sala delle Colonne all’interno dell’Abbazia di Valserena, nell’ambito del programma 2017 di Fotografia Europea dal titolo Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro (a Reggio Emilia fino al 9 luglio). Il percorso espositivo dal titolo «Objets trouvés - Archivi per un grande magazzino», a cura di Paolo Barbaro, Claudia Cavatorta e Lucia Miodini, si muove tra fotografia, grafica, architettura, design e moda, creato per restituire le atmosfere, le suggestioni del tempo, nonché il mondo variegato e culturalmente stimolante che ha prosperato negli anni del boom economico. Nella sua duplice dimensione di rilevante oggetto urbano e di labirinto di merci e di desideri, il «grande magazzino» è stato assunto dallo Csac quale campo di indagine particolarmente calzante per rappresentare il proprio sconfinato archivio (12 milioni di pezzi) di immagini e progetti del '900. Quest’anno inoltre la Rinascente festeggia i 100 anni del suo nome, ideato da Gabriele D’Annunzio. Cominciava una storia fatta di passione, talento e capacità di visione tale da suscitare, a partire dai primi del secolo scorso, un impatto innovativo sui modelli di consumo e sullo sviluppo economico della società. Storia e memoria si incontrano nell’archivio che si apre a possibilità di conoscenza ed integrazione fra le discipline.

In questo contesto la fotografia è assunta nella sua specificità, però è al tempo stesso analizzata e restituita come una delle tante componenti della ricostruzione della memoria, insieme ai bozzetti, ai cataloghi di moda, alle pubblicità, ai disegni esecutivi, al packaging, ai prodotti finali, tutti «objets trouvés» in grado di ricomporre, per frammenti, innumerevoli e potenziali narrazioni.

La mostra prende le mosse dalle campagne fotografiche che hanno documentato la costruzione della sede romana di piazza Fiume della Rinascente, progettata da Franco Albini (1959-'62), e gli allestimenti di vetrine che cadenzano le stagioni della moda e della vita della famiglia italiana dal 1955 al 1957. Da queste campagne si irraggiano molteplici storie di progetto e rappresentazione di oggetti, abiti e architetture. Accanto altri objets degli archivi consentono un discorso sulla specificità della fotografia. Si tratta di quelle ricerche che indagano la dimensione del doppio, il tema del riflesso, del frammento, oppure della dimensione urbana della vetrina, dagli anni Venti e Trenta (Florence Henri, Man Ray, Stefani), agli anni Ottanta (Fabio Mauri, Paola Mattioli, Ugo la Pietra, Luigi Ghirri). Per la moda il percorso va dagli anni Venti agli anni Sessanta e mostra la presentazione dell’abito attraverso diversi media, dalla pubblicità su rivista alla fotografia delle sfilate e delle vetrine, al catalogo di moda; presenti diversi bozzetti tra cui alcuni di Ballester, John Guida, degli Atelier Antonelli e Albertina, di Schubert, i disegni di Brunetta e il progetto grafico di Roberto Sambonet in dialogo con i manifesti anni Sessanta di Giancarlo Iliprandi.

In scena anche l’interazione tra i diversi archivi, a partire dalla documentazione della storia del Compasso d’oro (Marcello Nizzoli, Roberto Sambonet, Roberto Menghi tra gli altri), premio istituito proprio da la Rinascente, in quegli anni tra il Cinquanta e il Sessanta che segnarono la stagione d’oro della grafica e del design italiano, per poi proseguire con il progetto della presentazione del prodotto all’esterno e all’interno del Grande Magazzino da parte di Gio Ponti, Sambonet e Pino Tovaglia (vetrine, allestimenti interni e segnaletica). Il progetto d’architettura è invece raccontato attraverso due casi dagli archivi CSAC: l’edificio la Rinascente a Milano di Ferdinando Reggiori e il progetto non realizzato di Ignazio Gardella per la Rinascente di Roma a Piazza Colonna.