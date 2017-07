Diotallevi: storie tra ironia e tragicità

Espone alla Bag Gallery di Borgo Ronchini, fino al 9 luglio, Francesco Diotallevi con la mostra «BAD STORIES». Diotallevi, artista della consapevolezza, dell’ironia e del coraggio, si forma nel concettuale e nell’informale d’area bolognese, rompe con queste tradizioni per impiegare la pittura come narrazione della vita, per raccontare storie cariche di ironia a volte irriverenti, ispirate alle fiabe infantili, alla letteratura o semplicemente alla vita di tutti i giorni cogliendone gli aspetti ironici e tragici, soprattutto tragicomici. Le sue sono opere di indubbio interesse concettuale e compositivo, irresistibili, come caramelle gommose dai mille colori ma dal sapore vagamente amaro capace di far increspare il volto per l’acre gusto dell’esistenza che sprigionano in bocca. Con l’utilizzo e la messa a nudo di alcune regole trappola del sistema comunicativo pubblicitario, dopo la prima fase di fascinoso divertimento, Diotallevi stimola il ragionamento avviando la seconda fase, quella d’ingresso nel processo d’elaborazione del pensiero dell’osservatore, perché solo svolgendo i segni e i simboli dell’opera, essa si completa sublimandosi nella mente di chi vi approccia fino a suggerire l’idea di un finale «a sorpresa». Sono storie e sono giochi, sono tele e sono itinerari lungo i quali i soggetti viaggiano dallo sguardo alla mente grazie a un linguaggio personale, strutturato con la grammatica universale dell’ironia, che spezza i codici genetici di un’arte per addetti ai lavori.

Attenzione però: quella piattaforma bidimensionale senza prospettiva che è lo spazio della rappresentazione è anche spazio iconico, dove esseri umani o animali sono ricreati con la semplicità di un linguaggio immediato che rivela nell’autore la passione per i personaggi creati da Bonvi e Jacovitti, anche se i suoi protagonisti sono d’altra intenzione e perdono il loro senso in continui scivolamenti d’identità, quasi una rappresentazione immediata degli inciampi della vita. Non solo un gioco, dunque, perchè l’autore è in grado di sfruttare la potenza della comunicazione sarcastica per capovolgere il reale, offrirci la sua «favola» incompiuta.

Diotallevi ha frequentato la Scuola del Libro di Urbino sezione Disegno Animato. Nel 1995 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, iniziando ad unire stilisticamente la pittura al disegno.