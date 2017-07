Alessandro Iovino in finale a «Reporter Day»

Tanta passione, curiosità e voglia di mettersi in gioco: sono queste le qualità che caratterizzano il mestiere del reporter, un lavoro che Alessandro Iovino, parmigiano di 29 anni, fa dal 2014 e che lo ha portato ad essere tra i finalisti del concorso nazionale «Reporter Day».





Questa iniziativa prevede che i candidati sottopongano a una commissione di esperti un progetto giornalistico, fotografico o video che, nel caso di vittoria, sarà realizzato con la copertura totale delle spese e pubblicato su i siti ilgiornale.it e gli occhidellaguerra.it, i principali sostenitori del concorso. «Il concorso è un concorso fotografico come tanti altri - spiega Alessandro Iovino - ma mi piaceva molto partecipare perché c’è un crowfunding dietro: oggi il problema maggiore è che non ci sono più i fondi necessari per permettere ai fotografi o ai giornalisti di andare in giro e fare un lavoro di qualità superiore». L’idea presentata dal fotografo parmigiano era quella di «fotografare delle strutture che sono in America – racconta Alessandro – si chiamano “Bible Camp” e sono nient’altro che dei campi estivi per bambini in cui vengono indottrinati a parlare, credere, pensare, giocare nell’ottica del cristianesimo protestante. Mi piaceva molto l’idea perché siamo in un'epoca di islamofobia e questa in realtà è una cristiano-fobia, un’esagerazione di un pensiero religioso tanto come gli altri». Alessandro non è riuscito a vincere il concorso, però qualche soddisfazione è arrivata ugualmente: «Sono piaciute molto le mie foto e il modo in cui lavoro - racconta orgoglioso - infatti al di là che non sono arrivato primo mi hanno chiesto di collaborare e di farmi sentire per le mie idee, perché comunque piace come scatto». Dopo una laurea in economia a Parma, Alessandro Iovino approfondisce la sua grande passione, la fotografia: «Faccio il fotografo da tre anni e mezzo - racconta il reporter - credo che questo sia un bellissimo mestiere ma ci vuole moltissima pazienza, perché ci vuole la voglia di essere sempre in giro: adesso andrò in Cina quattro settimane e sto lavorando anche a progetti in Italia».M.T.A.