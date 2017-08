Il museo Guatelli, meraviglie dell'ovvio

Torna in una nuova mostra al Labirinto della Masone (fino al 24 settembre), Mauro Davoli con una serie di fotografie recenti che raccontano il Museo Guatelli ovvero «La vita delle cose». Nella Sala Calvino le quindici fotografie a colori (stampa fotografica tradizionale, a tiratura limitata) suggeriscono l’approccio ad un museo straordinario che è memoria e presente, storia e futuro, sottolineando l’aspetto artistico insito nelle «cose» che lo popolano: gli oggetti di uso comune, disposti in serie a creare forme e decorazioni acquistano un grande fascino visivo e, privati della loro funzione primaria, resi inerti, diventano però un segno, in grado di trasmettere bellezza e trasformarsi, infine, in arte.

La mostra, le cui immagini sono state scelte personalmente da Franco Maria Ricci, è frutto di una intensa collaborazione tra la Fondazione Museo Ettore Guatelli e il Labirinto della Masone, favorita anche dalla stima che Franco Maria Ricci, che ha scelto personalmente le foto in mostra, nutre nei confronti dell’opera di Ettore Guatelli, a cui aveva dato spazio sulla sua rivista Poiein già nel 1992.

Inoltre la straordinaria creazione di Ettore Guatelli, un museo del quotidiano che mediante la raccolta di oggetti racconta la vita dei contadini e degli artigiani del XX secolo, fa parte di una ricerca personale di Mauro Davoli che al museo ed alla «vita delle cose» ha dedicato la sua attenzione di fotografo.

La mostra è inoltre legata all’ambizioso progetto di portare un luogo meraviglioso e nascosto tra le colline emiliane, il Museo Guatelli, all’attenzione di un pubblico più vasto, anche internazionale. L’esposizione è infatti stata concepita come itinerante, e già la Fondazione sta prendendo accordi per replicare la manifestazione in altri musei in Italia e in Francia. Una guida alla mostra curata da Franco Maria Ricci con riproduzioni a pagina intera delle fotografie di Mauro Davoli corredate da una introduzione dell’editore e testi di Mario Turci ed Ettore Guatelli, accompagna dentro il segreto di quelle «cose», quelle «meraviglie dell’ovvio» come le ha definite Turci, che espressione di un collezionismo dell’aggiungere, del togliere, del reinventare come le foto in mostra suggeriscono, espressione un una temporalità in perenne mutamento.s.pr.