Cattabiani, uno scatto per catturare il tempo

Riprendono le esposizioni a LaZona, spazio espositivo situato all’interno del Centro Cinema Lino Ventura, nel complesso dell’Ospedale Vecchio, con la mostra fotografica (fino al 27 settembre) dell’artista parmigiano Misha Cattabiani dal titolo «Nient’altro che quello che (non) è».

Le fotografie di Cattabiani, come suggerisce lo stesso artista «sono paesaggi interiori, impressionisti nei quali, cercando di eliminare il superfluo, si arriva all’essenza del momento, all’impressione del ricordo; quasi un lavoro di «distillazione» della natura percepita per arrivare alla sostanza del paesaggio».

La ricerca compositiva si risolve in forme semplici, grafiche; la prospettiva viene meno per lasciare spazio a un gioco di piani tonali.

Non vi sono soggetti principali o secondari e la ricerca dell’equilibrio si basa sulla totalità del fotogramma come se fosse una tela da dipingere con armonie cromatiche e semplici linee. I paesaggi così si dilatano, si sfumano come i suoi colori, i contorni vengono meno per lasciare liberi i soggetti di espandersi e conquistare lo spazio intorno racchiusi in un tempo che ha smesso di esistere.

Un lavoro paesaggistico, come indica lo stesso autore, basato sul concetto del tempo che passa e sul pensiero utopistico che ha il fotografo di essere riuscito a catturare e fermare il tempo mentre in realtà, anche se fotografato, tale momento non esiste più. O meglio, esiste sotto un’altra forma: quella del ricordo, quella dell’impressione, quella dell’interpretazione e creazione dell’artista, in sostanza: «Nient’altro che quello che (non) è».

Col diploma di scenografo conseguito all’Istituto d’Arte Paolo Toschi, Cattabiani collabora alla realizzazione di scenografie per la compagnia teatrale «Micronomicon». Nel 2002 passa alla fotografia e successivamente entra a far parte dell’Associazione culturale «360°» portando a compimento diverse mostre. Nel 2012 realizza insieme ad Erik Concari e Roberto Roberti il libro fotografico «Atmosfere in Appennino», a cui seguiranno diversi calendari. Tra gli impegni successivi per il museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro realizza insieme a Erik Concari il lavoro «Quando il cibo racconta le nostre tradizioni» nell’ambito del progetto «Il Ricettacolo». Nel 2017 si avvia allo studio delle antiche tecniche di stampa. r.ar.