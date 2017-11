Le «Immagini di confine» di Linda Vukaj a Traversetolo

Fino al 3 dicembre Il Centro Culturale La Corte di Traversetolo ospita la mostra «Immagini di Confine» della fotografa Linda Vukaj artista albanese di nascita ma parmigiana di adozione. Presentata dal Circolo fotografico «Renato Brozzi» la proposta raccoglie trentasei stampe in bianco e nero, realizzate in Terra Santa, che testimoniano varietà umana e spirituale, denunciando le difficoltà per tutti questi popoli ad avere una vita libera.

Un progetto che è documento non solo di vita ma anche di ricerca, quella che l’autrice porta avanti attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, un occhio particolare, come particolari sono le scelte di iniziare il suo viaggio inquadrando la città di Gerusalemme vista dal Museo Nazionale dell’Olocausto Yad Vashem: un primo scatto che pare introdurre in un mondo aperto come lo spazio visivo, dove luoghi, persone, testimonianze condividono un difficile palcoscenico pieno di più popoli e più tradizioni. Un dato di fatto questo che l’autrice che racconta; un reportage come altri che Linda Vukaj ha realizzato in altri Paesi del mondo, tra immagini nitide, dove le luci in alcuni scatti vengono dettate dai contrasti del bianco e del nero, dei grigi dalle infinite variabili ma, comunque, forti e decisi, mentre in altri una sfocata trasparenza rende universali i luoghi, pur nella assoluta essenzialità della scelta narrativa.

Dal muro del Pianto alla Donna che prega, col volto coperto dal libro delle preghiere, gioie e dolori della vita sono immaginabili, leggibili nei gesti, negli spazi di confronto, anche là dove l’uomo non c’è ma è forte la sua presenza. In una vetrina la città vecchia si riflette in memorie di vita mentre il portatore di pane passa per una via ed alcune scolaresche attraversano il quartiere musulmano ed una donna velata la Via Dolorosa.

Sono solo alcuni degli scatti che raccontano il cuore della città, fatto di vita e di vite che paiono a tratti scontrarsi, a tratti unirsi in un incontro necessario.

Ancora una volta Linda Vukaj ha saputo narrare attraverso le immagini la sua visione di un luogo, universale o personale non conta, ciò che conta è l’approccio alla vita, al quotidiano che la fotografa sa rendere con capacità espressiva. s.pr.





