Viaggio in Africa con le immagini

In tantissimi all’inaugurazione della mostra «Africa» di Ivano Bolondi, seconda rassegna fotografica del ciclo «I 5 continenti – Immagini come parole».

All’interno del castello di Montecchio Emilia, alla presenza del sindaco Paolo Colli, dell’assessore alla cultura Angela Marchetti, il curatore del progetto dedicato a Ivano Bolondi ha presentato e descritto le opere esposte.

In questo anno a lui dedicato, Ivano Bolondi, attraverso le sue immagini, accompagnerà il visitatore in un viaggio in un continente ricco di contrasti sociali e culturali.

L’esposizione sarà aperta fino al 25 febbraio nel Cortile interno della Rocca di Montecchio Emilia.

Sempre sabato pomeriggio, sono stati inaugurati anche gli spazi espositivi nella sede dell’ex macello Comunale, con il via ufficiale alle mostre collaterali del progetto «Lab Photo Residence», curato da Fabian Albertini.

Il progetto, incentrato sul tema di ritratto/autoritratto fotografico, comprende esposizioni personali di numerosi fotografi.

Sono infatti ospitate «Feelings» di Guido Bomparola, «Officine meccaniche reggiane» di Alessandra Calò, «Sguardi interiori» di Annarita Mantovani, «Tragicomica» di Chiara Rainieri e le mostre collettive «Autoritratti emiliani» del Gruppo Re-Foto e «Incontri» dei giovani autori del corso fotografico di Laura Sassi.

Anche queste esposizioni saranno aperte fino al 25 febbraio.

