Lo spiazzante mondo di Bart Herreman

Le sale del Palazzo Ducale di Massa ospitano, fino al 4 marzo, la mostra fotografica di Bart Herreman dal titolo «L’Irreale realtà», promossa dal Comune di Massa con la direzione artistica di Mauro Daniele Lucchesi dell’associazione Quattro Coronati e la collaborazione della Fondazione Terre Medicee di Seravezza e di IBagency. Il fotografo belga trapiantato a Milano, presenta 30 fotografie alcune di grandi dimensioni, che lo stesso autore definisce «assemblaggi di immagini» ovvero più fotografie messe insieme e ritoccate con photoshop per creare «situazioni che non esistono» dice l’artista, «mondi immaginari che fanno sognare».

Un rinoceronte fotografato allo zoo con il manto di una zebra è il simbolo di questa personale dove i cieli sono ingranditi all’ennesima potenza; un buco nel cemento diventa un lago su cui si specchiano giraffe e zebre; il pavimento di casa sembra una distesa infinita di sabbia. Herremann inserisce ombre e profondità, attratto da tutto quello che l’occhio umano non riesce a vedere o non immagina.

Nelle sue composizioni fotografiche traspare con forza voluta la lezione dei «maestri» del surrealismo. Nelle immagini sconnesse e connesse insieme si può leggere il geometrismo di Mirò. A Ernst si ricollegano l’intreccio delle situazione spiazzanti di «Mystic River». In «Smoke» una giraffa solitaria con la testa tra le nuvole visita il salone dei ricevimenti della Venaria di Torino per il piacere di giocare combinando il reale con il fantastico, come in Magritte. E poi da Dalì, l’allusione alla straordinaria capacità eclettica della «transformazione». s.pr.

Scopri le novità della sezione Fotografia