Ruspa danneggia l'acquedotto: parte di Corcagnano senz'acqua fino a sera

Questa mattina una ruspa, che stava effettuando degli scavi per la posa di linee telefoniche e linee dati, ha urtato una condotta dell'acqua che scorre sotto via Donatori del Sangue, a Corcagnano.

Sono intervenute le squadre di tecnici di Ireti, che hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata e ad avviare gli scavi per provvedere alle riparazioni del caso.

Iren fa sapere che l'erogazione dell'acqua è stata temporaneamente sospesa in diverse strade di Corcagnano: via Donatori del Sangue, via Tomba, via Julia, via Monte Gottero e nelle zone ad esse limitrofe. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata.

"Visto il ripetersi di tali episodi - dice Iren - si coglie l'occasione per ricordare ai direttori dei lavori ed ai responsabili di cantiere che operano su suolo pubblico di procurarsi in anticipo le mappe delle reti sottostanti e di prestare la massima attenzione, specie se si opera in contesti urbani dove la carenza d'acqua, viste anche le alte temperature di questi giorni, può davvero rappresentare un problema".