Quelli che non hanno potuto essere a Langhirano per i funerali si sono radunati lì, nel cortile del Liceo Bertolucci. Studenti, prof, personale dell'istituto. A parlare ai ragazzi la vicepreside: "La perdita di Filippo è una scatola nera che rimarrà per sempre nella vita di chi lo ha conosciuto. Ma dobbiamo riuscire a costruirle intorno ancora delle cose belle e costruire il futuro".

E' stata letta la lettera dei compagni di classe della VI B, che hanno ricordato i momenti preziosi della vita quotidiana con il 17enne morto tragicamente a Cascinapiano, poi i ragazzi e i prof si sono presi per mano. Per accompagnare Filippo, per trovare la strada per andare avanti e costruire dal dolore.