Qualche giorno fa era successo in piazzale Maestri: un autocarro in folle e senza freno a mano inserito era andato a finire contro un'auto parcheggiata. E' ricapitato di nuovo: in via Cagliari - racconta Salvatore sui social network - "una macchina senza conducente e senza freno a mano inserito, parcheggiata sul marciapiede, è scivolata allegramente e liberamente lungo la strada..". Fino a colpire proprio l'auto di Salvatore, che in quel momento stava passando.

Il pensiero è subito andato a chi, magari in bicicletta, avrebbe potuto essere sulla sua strada.