Asfaltature in viale Piacenza: deviazioni per tre giorni

Modifiche alla viabilità in viale Piacenza. Da martedì 5 a giovedì 7 settembre inizieranno interventi di asfaltatura in viale Piacenza. L’intervento, dice una nota del Comune, "comporterà l’istituzione del divieto di circolazione della corsia nord compresa tra via Sartori e via Lanfranco con conseguente deviazione del flusso veicolare, diretto verso piazzale Caduti del Lavoro, in via Reggio e via Sartori.

Da mercoledì 6 a giovedì 14 settembre i lavori interesseranno anche la corsia sud compresa tra la rotatoria con via Lanfranco e la rotatoria con viale delle Fonderie, verrà sempre garantita una corsia di marcia agibile in direzione ponte Delle Nazioni.

I titolari dei passi carrai, negli eventuali periodi di inagibilità dovuti alle fasi di cantiere (e debitamente comunicati dall’impresa tramite affissione di volantini informativi), potranno ottenere autorizzazione temporanea di sosta in ZONA 14 rivolgendosi allo sportello Infomobility al Centro Servizi al Cittadino del Duc".

Lavori in viale Piacenza: la mappa delle modifiche alla viabilità