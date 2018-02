Trainato da una Levante, Barrow sullo snowboard a 151,57 km/h: è record

Lo snowboarder britannico più veloce di sempre, Jamie Barrow, ha battuto il Guinness World Record che già gli apparteneva, facendo registrare il nuovo record di velocità al traino di un veicolo sul lago ghiacciato di St. Moritz. Grazie al determinante contributo di un suv Maserati Levante, Barrow e la sua 'tavolà da neve hanno raggiunto la velocità massima di 151,57 km/h, ben oltre il suo precedente record di di 99,87 km/h ottenuto nel 2016.

Questa volta, per il suo ritorno sul lago dei record, Barrow ha scelto il potente suv Maserati Levante - modello molto più veloce rispetto a quello del 2016 - dotato di pneumatici Pirelli Scorpion Winter con speciale chiodatura con 474 chiodi lunghi 4 mm per ogni gomma così da consentire la miglior aderenza possibile sulla superficie ghiacciata del lago.

Maserati Levante a offerto caratteristiche di assoluta superiorità grazie alla alta tecnologia ce lo contraddistingue, come il sistema adi trazione integrale intelligente Q4 e lo sterzo elettro assistito (EPS) di recente introduzione, che concorrono a realizzare una vettura estremamente performante. La trazione integrale intelligente Q4 permette il trasferimento di coppia in tempo reale, rispondendo immediatamente a qualsiasi variazione nelle condizioni di guida, garantendo così prestazioni ideali per il Guinness World Record di Barrow.

Insieme alla trazione integrale intelligente Q4, l’EPS migliora l’handling e il comfort della vettura, asseconda meglio le modalità di guida e abilita le nuove funzioni attive dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). E’ proprio questa sofisticata tecnologia che ha consentito a Levante di mettere a segno un’ottima performance sulla superficie ghiacciata del lago svizzero.

Trattandosi di un tentativo di record su un lago ghiacciato, la sicurezza e la preparazione sono stati due fattori imprescindibili. Il tracciato è stato chiuso e recintato per consentire ai mezzi battipista di renderne idoneo il manto nevoso. Per l’omologazione del record è stato inoltre necessario che venissero rigorosamente rispettati alcuni requisiti: la prova doveva essere cronometrata in entrambe le direzioni (andata e ritorno) con un’apposita apparecchiatura su una distanza fissata in 100 metri da un funzionario del Guinness World Record. Essendo necessari 400 metri da entrambi i lati per consentire al Maserati Levante di accelerare e rallentare in sicurezza sulla neve, è stato predisposto un tracciato con una lunghezza totale di 900 metri.

Nelle due prove richieste dall’omologazione del Guinness World Record la velocità registrata è stata di 151,57 km/h in andata e di 147,72 km/h in ritorno.Dalla media delle due prove è quindi risultata una velocità finale di 149,65 km/h, nuovo Guinness World Record.

«Sono contentissimo di aver battuto questo record che era già mio - ha commentato Jamie Barrow - Ero sempre stato convinto di poter fare meglio nelle condizioni giuste e con la vettura giusta. Il Maserati Levante è stato eccezionale sulla neve e sul ghiaccio, garantendo l’aderenza necessaria per poter raggiungere una velocità molto elevata. L’adrenalina è sempre pazzesca quando si va così veloci e quindi sono molto contento di non aver perso il mio sangue freddo e di aver mantenuto in linea lo snowboard per arrivare a frantumare il vecchio record’'.