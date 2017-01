Lavatrice abbandonata

Degrado e rifiuti abbandonati: è la volta di via Buratti, una traversa di strada Beneceto. Sempre più spesso nei fossi si vedono rifiuti di ogni genere, anche ingombranti (come in questo caso, una lavatrice) in barba alla regole della raccolta differenziata e, più in generale, alle regole del buon senso. Il fosso deve essere sembrato un posto perfetto per chi, senza farsi troppi scrupoli, ha pensato di liberarsi di un carico pesante.