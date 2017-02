Un lettore e la saga del bidoncino non svuotato...

La segnalazione arriva da un lettore residente in strada Pilastrello: "Martedì sera alle 19:30 ho esposto il bidone del residuo per la vuotatura settimanale, mercoledì mattina alle 11 i bidoni erano tutti vuoti tranne il mio. Una disattenzione dell'addetto può capitare, quindi ho chiamato il numero verde servizio igiene ambientale e mi viene detto di lasciare fuori il bidone e che avrebbero provveduto a mandare qualcuno per il ritiro, giovedì mattina il bidone è sempre li, pieno e visibile, quindi richiamo e risegnalo il mancato ritiro, mi viene detto di nuovo di lasciarlo fuori e che avrebbero sollecitato il ritiro, oggi venerdì il bidone è ancora in strada pieno e visibile, ho richiamato per la terza volta, cosa devo fare?".