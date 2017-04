Un lettore: "Ma i vigili controlleranno anche le Harley Davidson?"

La domanda che si fa - pubblicamente - un lettore, Pier Ferdinando Ragona: "Buongiorno,

nei giorni scorsi sono stati resi noti dalla polizia municipale i dati in forte aumento relativi a mezzi circolanti senza revisione o assicurazione. Di certo molti casi saranno di persone in disaccordo cronico con la legge ma in altri di certo si sarà trattato di umana dimenticanza pagata a carissimo prezzo, a volte troppo per padri di famiglia con lavoro precario.

La settimana entrante prenderà il via l'ennesima edizione della 500 miglia Harley Davidson.

Bellissimo evento che fa battere il cuore di ogni motociclista partecipante o solo spettatore.

Essendo certo che gran parte di questi mezzi (come si è visto negli anni scorsi siamo attorno al 95%) non è in regola e passibile di sequestro (marmitte aperte, targa laterale, ruote non a libretto), avremo l'onore di vedere i vigili solo a capo del corteo solo per agevolarne partenza e deflusso o anche attuando qualche posto di blocco lungo il percorso o un controllo di massa al punto di ritrovo per far si che il codice della strada sia rispettato anche dai 450 harleyisti?"