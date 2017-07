"Quei ragazzini lanciati in strada sul carrello della spesa"

A rischio di farsi male per i colpi ricevuti e cadendo sull'asfalto, ma a rischio anche di essere travolti dalle auto di passaggio. Le imprese della banda di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, di origine straniera, sono state notate giovedì sera da un lettore in via Riomaggiore.

"Stavo camminando in compagnia del mio cane, quando ho visto un folto gruppo di ragazzini ( sette od otto) che si divertivano a lanciarsi contro i marciapiedi usando come mezzo di sfondamento un carrello della spesa presumo prelevato dal vicino Panorama o Sigma".

Pasqualino racconta di "ragazzini scaraventati a terra e doloranti tra le risate del gruppo in perfetto stile Jackass, e schivati dalle auto transitanti".

"All'interno del carrello due scatole di birre in lattina. Lì per lì avrei voluto contattare la polizia ma poi sarebbe stato un allarme da poco ed in fondo non avevano fatto ancor nulla di male come spero sia stato nel proseguo della serata alcoolica. A stamattina il carrello semidistrutto è di fianco ai cassonetti del verde dinnanzi alla chiesa di San Marco con tanto di contenuto svuotato e lasciato lì. Qualcuno abbia la decenza di toglierlo da quell'incrocio e rendere un pericolo in meno".

Foto d'archivio