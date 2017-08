Se la valigia di colpo diventa troppo grande

«All'andata la mia valigia andava bene. Al ritorno, caso strano, era invece troppo grande. E per portarla a bordo dell'aereo, avrei dovuto pagare un supplemento». A parlare è una donna residente a Parma che nei giorni scorsi ha preso, andata e ritorno, il volo in partenza dal «Verdi» e diretto a Chisinau, in Moldavia con la compagnia Flyone. E qualcosa di quel volo proprio non le è andato giù. «Sono partita con una valigia e ovviamente sono rientrata con la stessa. Ma al ritorno il personale dell'aeroporto ha iniziato a sostenere che le misure erano sbagliate. E che avrei dovuto pagare di più. Io mi sono impuntata allora, ho lasciato la valigia ad una persona sul posto e sono rientrata con gli abiti in una borsa di plastica». Un caso sfortunato? Secondo la passeggera non sarebbe così. «Pare che questi episodi siano accaduti diverse volte anche ad altri passeggeri». E il sospetto è che, ovviamente il problema non stia nelle valigie. Ma nel tentativo di qualche furbetto di spremere i passeggeri.r.c.