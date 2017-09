Amianto abbandonato nell'ambiente: inviateci le vostre foto

Ci sono cumuli di amianto abbandonato nel greto del torrente Parma. In mezzo alla natura non si fatica a scorgere piccole discariche abusive di Eternit, che negli anni si sono moltiplicate, come documentato da un'inchiesta della Gazzetta di Parma. E' un problema che affligge non solo il torrente: può capitare ovunque di trovare cumuli di materiale contenente Eternit gettati nell'ambiente, in modo sbrigativo quanto pericoloso, anziché essere smaltiti secondo le procedure di legge.

