"Pilastrello -Monticelli, ciclisti e pedoni costretti a stare in strada"

La segnalazione accorata di un lettore, Giorgio: "Vi scrivo lamentando l'anacronistica assenza di una pista ciclo/pedonale che colleghi in sicurezza Pilastrello a Monticelli Terme.

Trattasi di 200-300 metri in cui ciclisti, e in particolare i pedoni, dovendo occupare la carreggiata si espongono al passaggio di auto e camion in un tratto stradale soggetto ad intenso e veloce scorrimento. Dal Comune di Montechiarugolo la competenza rimbalza al Comune di Parma o chi altro. Spererei che a seguito del discorso programmatico del sindaco Pizzarotti, rivolto alla costruzione di una ampia rete di nuove piste ciclabili/pedonabili, questa anacronistica quanto pericolosa anomalia trovi adeguata soluzione. Ciò consentirà finalmente ai cittadini di Monticelli Terme di raggiungere gli esercizi commerciali di Pilastrello (e viceversa) evitando l'attuale percorso di guerra.

P.S: E se non di competenza del sindaco di Parma comunque l'appello va rivolto a chi per lui, per una visione politica d'insieme, auspicato dai contribuenti disciplinati anche se... perplessi."