Tutti i segreti per un buon risotto

Con i funghi, con il pesce, con la carne e le verdure; Arborio, Carnaroli, Basmati. Pochi piatti, in cucina, sono versatili come il riso: un ingrediente che si presta a tantissime ricette diverse, per tutte le stagioni. Per conoscerlo, apprezzarlo e valorizzarlo come merita, è in edicola con la Gazzetta di Parma il volume «Risotti» di Moka Libri. L’autore, Flavio Cestaro, è uno che di risotti se ne intende. Il riso per lui è una vera passione, tanto da aver conseguito il titolo di «cuoco risottaro» nel corso del tradizionale Palio del Risotto alla Fiera del Riso di Isola della Scala, in provincia di Verona. «Tra queste pagine – scrive lui stesso – non troverete solo delle ricette da consultare e da gustare ma anche l’amore che da sempre provo per il cereale della mia terra: il riso. Il riso non delude mai, perché il vero segreto della sua bontà è che sa accompagnarsi a tutto». Il volume, di semplice consultazione eppure molto curato nei dettagli e nelle immagini, è diviso in due parti: una dedicata all’approfondimento e alle curiosità, dalla storia del riso a tutte le sue varietà, fino ai diversi metodi di cottura. La seconda parte, invece, raccoglie una selezione di ricette, a metà tra creatività e tradizione, dai risotti con verdure a quelli con il pesce, fino alle ricette che arrivano dal mondo. Immancabile, la ricetta della Paella all’Isolana, elaborata proprio da Flavio Cestaro. E ancora quella del classico risotto alla milanese, agli asparagi, al pomodoro e basilico, con le zucchine, con le patate e ai funghi; gli spunti sfiziosi per prepararlo con il tartufo nero, all’Amarone, con pere e noci, con fagioli e speck, al pollo o con la «raspadura». Ce n’è davvero per tutti i gusti.Il volume - in edicola, con la Gazzetta di Parma, a 10 euro più il prezzo del quotidiano -, è il primo di una serie di ricettari. Il prossimo appuntamento, il 2 febbraio, è con le «Torte della nonna», mentre il 9 febbraio vi aspetta il ricettario di «Zuppe e minestre».