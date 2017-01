«WhatsApp non è semplicemente uno strumento capace di rendere più immediata la comunicazione tra le persone.

È una modalità che ha cambiato le "regole del gioco" nelle relazioni, permettendo a ciascuno di noi di esternare i sentimenti in maniera se vogliamo più ‘semplicè, senza per questo banalizzare ciò che si prova». Un concetto che quasi ti sorprende quello espresso da Joe Violanti, conduttore radiofonico, comico e scrittore fidentino tra i più apprezzati a livello nazionale che ha appena dato alle stampe «L’amore ai tempi di WhatsApp» (Azzurra Publishing editore).

Un volume che, da sabato 4 febbraio, sarà possibile acquistare insieme alla Gazzetta di Parma, a 7,90 euro più il prezzo del quotidiano. Ti sorprende, dicevamo, il suo concetto. Ma non troppo. «Pensate, tanto per dirne una, a quanto imbarazzo si provi talvolta nel dire ‘ti amò al proprio partner o ‘ti voglio benè ad una persona cara, guardando l’altro negli occhi – fa notare Violanti -: con WhatsApp, in fondo, basta una emoticon, magari un bel cuore gigante che batte forte, ed il gioco è fatto».

Nell’epoca del «sempre connesso», la voglia di condividere (immagini, esperienze ed emozioni) è dilagante, investendo gli adolescenti ma anche la popolazione adulta.

E così i social, e lo stesso WhatsApp, cominciano ad avere un peso specifico assai rilevante pure nell’economia del rapporto di coppia. «L’amore ai tempi di WhatsApp è una storia romantica fatta di passioni, tradimenti, distacchi, ritorni e ripensamenti – interviene l’autore -: un racconto filtrato attraverso la chat e nel quale in tanti si identificheranno. L’amore – aggiunge Violanti - è lo stesso decantato, nei secoli, da illustri letterati e poeti. Ma è la tecnologia ad aver cambiato il modo di manifestarlo, questo sentimento. Nel mio volume è curioso pure il contrasto tra le due coppie protagoniste: la prima è formata da un uomo e una donna che vivono una bellissima storia d’amore; la seconda ha vissuto momenti idilliaci, ma ora è in crisi profonda. È una storia leggera, eppure con risvolti psicologici per nulla trascurabili. Perché è innegabile che WhatsApp abbia, per certi versi, risvegliato attenzioni e sentimenti che la routine quotidiana aveva assopito. Le spunte blu che indicano che il tuo messaggio è stato letto dal destinatario, marito, moglie o amante che sia, così come il fatto di poter vedere se il partner è online o di scoprire magari che il suo ultimo accesso è stato alle 2 di notte, beh, ti mette di fronte ad una serie di domande ed a qualche patema...».

«L’amore ai tempi di WhatsApp» presenta uno spaccato dei nostri tempi. E quando gli chiedi se tale applicazione sia «nemica» dei sentimenti più puri, quelli che provavano i nostri nonni o i nostri genitori, l’autore osserva lucidamente: «Non appartengo alla cerchia di coloro i quali demonizzano la tecnologia. È un atteggiamento superato. Oggi un po’ tutti avvertiamo l’esigenza di mostrarci sulle bacheche virtuali, di commentare i fatti degli altri. In questa direzione, al pari dei social network, anche WhatsApp rappresenta una sorta di facilitatore. Ma – avverte Violanti - bisogna vedere come la si utilizza, la chat. WhatsApp è infatti come una Ferrari, affascinante e potente. Quando però arriva il momento di lanciarla su un rettilineo, devi saperla guidare. Altrimenti diventa assai pericoloso...».